L'Inter porta a casa un'altra tappa importantissima per la corsa Scudetto, forse la più difficile da qui alla fine. La squadra di Inzaghi riesce a battere per 3-1 la Roma di Mourinho dimostrando grande maturità ed equilibrio contro un'avversaria in ottima forma. I gol di Dumfries, Brozovic (bellissimo) e Lautaro chiudono la pratica giallorossa. Chi saranno stati i migliori? Occhio però, perché c'è anche chi ha steccato.