VIDEO – Inter-Sampdoria 5-1, Goleada da campioni d’Italia: gli highlights del match

Festa Scudetto a San Siro: Super Alexis Sanchez

Non si poteva celebrare meglio di così la prima partita da campioni d'Italia 2020/2021. L'Inter spazza via la Sampdoria con una manita: doppietta di un meraviglioso Sanchez, in gol anche Gagliardini, Lautaro (su rigore) e Pinamonti. Per i doriani è arrivata la rete del grande ex Keita Balde che regalò la Champions League ai nerazzurri nel finale di Inter-Empoli 2-1 nella stagione 2018/2019. Ecco gli highlights del match: