Social – Pinamonti: “Felice del mio primo gol: emozione unica”

Il centravanti numero 99: "Scendere in campo da campioni è un qualcosa di speciale"

Nella manita nerazzurra c'è stato spazio anche per il primo gol in stagione di Andrea Pinamonti. Il numero 99 ha portato il risultato sul 4-1 segnando al minuto 61' grazie anche a un grande assist di Nicolò Barella. Il centravanti ex Genoa era entrato al posto di uno scatenato Alexis Sanchez protagonista di una doppietta personale.