Lecce-Inter, il RETROSCENA di Inzaghi che ha portato al 2-0

Il secondo tempo dell’Inter contro il Lecce era iniziato in vantaggio, ma con qualche difficoltà. Tuttavia, la rete del 2-0 ha messo in discesa la gara, al termine di un’ottima manovra, partita direttamente dai piedi di Audero.

Come raccontato da DAZN, l’azione nasce da una specifica indicazione di Inzaghi, che ha chiesto alla sua squadra di impostare schierandosi con una difesa a 4 in difesa, per eludere e mandare in tilt la pressione dei pugliesi.

Un’indicazione efficacissima, dal momento che il nuovo schieramento dei nerazzurri ha permesso a Bisseck di trovarsi il campo davanti a sé spalancato, risalendo il campo a grandi falcate, prima dell’assist decisivo di Sanchez per Frattesi.