VIDEO – Mourinho perde la testa: gesto folle contro il tecnico rivale

Il carattere di José Mourinho è noto a tutti, è sempre stata una persona molto focosa e schietta nel suo modo di fare. Ora l’ex tecnico dell’Inter e della Roma siede sulla panchina del Fenerbahce e nelle scorse ore ha subito una cocente eliminazione dalla coppa di Turchia per mano degli storici rivali del Galatasaray nel derby di Istanbul.

A decidere il match è stata la doppietta dell’ex Napoli, Victor Osimhen che ha fissato sull’1-2 il punteggio in favore del Galatasaray contro il Fenerbahce. Il finale di questo derby è stato molto acceso con tante polemiche e l’arbitro che ha dovuto espellere 3 calciatori. C’è stato nervosismo anche sulle panchina con Mourinho che si è scontrato con l’allenatore avversario, Okan Buruk, tirandolo per il naso. Ecco il video:

Fenerbahçe manager Jose Mourinho to Galatasaray manager Okan Buruk. 👃



The managers reaction is a complete embarrassment… 😭🤣pic.twitter.com/txwiOvWqII