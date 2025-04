Chi è Doveri, l’arbitro di Parma-Inter: poker stagionale

Dopo aver atteso l’esito delle due semifinali di Coppa Italia, questa mattina l’Aia ha diramato le designazioni arbitrali per la 31esima giornata di Serie A. Un turno che vedrà l’Inter scendere in campo nell’anticipo del sabato alle 18.00, in una trasferta che non si preannuncia per niente semplice contro il Parma dell’ex Cristian Chivu.

Ad arbitrare l’incontro sarà Daniele Doveri, alla quarta designazione di questa stagione con i nerazzurri in campionato. Il fischietto della sezione di Roma sarà assistito da Lo Cicero e Di Gioia, mentre Arena sarà il IV Ufficiale. Al Var Mariani insieme all’AVar Meraviglia.

Doveri è senz’altro tra gli arbitri che l’Inter ha più volte incontrato in questa stagione: nei tre match, i nerazzurri hanno collezionato rispettivamente una vittoria, una sconfitta e un pareggio nella sfida di poche settimane fa con il Napoli. In carriera, invece, l’arbitro di Volterra ha diretto i nerazzurri in 34 sfide di Serie A, nelle quali l’Inter ha totalizzato 14 vittorie, 11 pareggi e 9 sconfitte.