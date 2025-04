Novità su Lautaro: cos’è successo ad Appiano Gentile

Con il primo derby di Coppa Italia di questo decisivo mese di aprile, è iniziato il tour de force dell’Inter che nelle prossime settimane si gioca tutto anche in Champions League con la doppia sfida al Bayern Monaco. Per il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, sarà importante riuscire a recuperare quanti più indisponibili possibili.

Su questo fronte arrivano ottime notizie dall’allenamento di questa mattina ad Appiano Gentile. Come riportato da Andrea Paventi di Sky Sport, oggi Lautaro Martinez si è allenato in gruppo con il resto dei compagni e ciò significa che ha superato l‘infortunio e che quindi torna a disposizione per la trasferta di sabato a Parma.

Il capitano dell’Inter avrà quindi modo di riprendere il ritmo partita contro il Parma dell’ex nerazzurro Chivu, prima del decisivo match di Champions League sul campo del Bayern martedì sera. Oggi Dimarco e Arnautovic hanno lavorato a parte a scopo precauzionale ma domani dovrebbe tornare in gruppo, le loro condizioni infatti non preoccupano.