VIDEO – Arnautovic sbaglia, ma l’azione dell’Inter è da PlayStation

Dopo un primo tempo difficile e molto tattico, l’Inter nella ripresa ha dimostrato la propria superiorità sull’Atletico Madrid, creando una notevole quantità di palle gol. Lo si è capito sin dai primi minuti della seconda frazione, quando i nerazzurri hanno dato vita a una splendida azione.

Al 48′, la manovra è cominciata da Sommer, il quale ha servito Pavard. Palla a Darmian, lancio per Lautaro, grande controllo e passaggio per Mkhitaryan, che appoggia a Dimarco. L’esterno sinistro mette dentro uno splendido cross con i giri giusti per Arnautovic, che però al volo sciupa col destro. Sarebbe stato un gol da cineteca. Di seguito il video: