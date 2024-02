VIDEO – La gaffe di Simeone dopo il saluto con Inzaghi

Qualcuno l’avrà notato in diretta, altri erano comprensibilmente tesi a pochi secondi dal fischio d’inizio di Inter-Atletico Madrid e non ci hanno fatto caso.

Durante il consueto saluto fra gli allenatori, Diego Simeone e Simone Inzaghi, ex compagni alla Lazio per quattro stagioni, si sono abbracciati calorosamente come prevedibile. Il Cholo, successivamente, ha però sbagliato panchina, dirigendosi verso quella nerazzurra. Resosi conto immediatamente dell’errore, il tecnico argentino ha fatto subito marcia indietro. D’altronde, Simeone non ha mai fatto mistero di voler allenare l’Inter un giorno. Di seguito il video: