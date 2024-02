Marcus Thuram è stato sostituito ieri all’intervallo, dopo che per due volte ha sentito tirare l’adduttore durante Inter-Atletico Madrid. La prima a seguito di uno scatto per anticipare Witsel e servire Lautaro davanti ad Oblak, la seconda quando ha calciato verso la porta avversaria sul finire del primo tempo.

L’iniziale speranza dello staff nerazzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, era che si trattasse di un semplice indurimento da trattare nell’intervallo. In realtà, le prime comunicazioni parlavano di una contrattura all’adduttore da valutare nei prossimi giorni, ma un paio d’ore dopo si è fatta strada l’idea che si tratti di un’elongazione. I tempi di recupero sarebbero, in questo caso, di circa 20 giorni. Se venissero confermati, Thuram potrebbe tornare a disposizione proprio per la gara di ritorno contro l’Atetico Madrid, il 13 marzo.

Domani sono previsti gli esami strumentali che definiranno il tutto. L’Inter, fino alla seconda sfida con i Colchoneros, è attesa da quattro impegni in Serie A: Lecce, Atalanta (recupero), Genoa e Bologna.