Inter-Atletico: c’è un dato clamoroso che racconta la superiorità nerazzurra

L’Inter ha battuto l’Atletico Madrid per 1-0 nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un esito meritatissimo per gli uomini di Simone Inzaghi, che avrebbero potuto vincere anche con più gol di scarto.

C’è un dato molto significativo che racconta la superiorità nerazzurra. L’Inter, infatti, non ha subito neppure un tiro in porta dagli avversari: Colchoneros si sono limitati a sei tiri, ma nessuno nello specchio.

Per ritrovare un dato simile della Beneamata in Champions League bisogna tornare indietro addirittura di 18 anni: era il 22 novembre 2006 e si giocava Inter-Sporting Lisbona, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi vinta anche in quel caso per 1-0 grazie alla rete di Hernan Crespo, detto “Arma Letale“. 18 anni dopo, basta cambiare una lettera: sempre 1-0, “Arna Letale“.