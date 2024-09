VIDEO – LEZIONE di tifo dell’Inter: si sentono solo loro all’Etihad!

Prestazione di grande personalità all’Etihad Stadium da parte del’Inter di Simone Inzaghi, che pareggia 0-0 contro il Manchester City, nell’esordio in Champions League. Una serata magica anche per i 1200 tifosi nerazzurri presenti sugli spalti.

In netta inferiorità numerica, il settore interista è stato l’unico a sentirsi per tutta la gara con continui cori di incitamento alla squadra. Una prova d’amore che ha fatto impallidire i sostenitori dei Citizens, che hanno ricevuto un’autentica lezione di tifo.

Questo il video:

Quitehad Stadium



(the only ones singing are the 1200 Inter fans)#ManchesterCityInter pic.twitter.com/4pkqAnA9PO