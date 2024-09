VIDEO – Siparietto Acerbi-Haaland: “È la seconda volta”

A un anno e mezzo dalla finale di Istanbul, Francesco Acerbi era chiamato di nuovo a marcare Erling Haaland in Champions League. Il difensore dell’Inter ha tirato fuori un’altra grande prestazione contro l’attaccante del Manchester City.

Per la seconda volta, Acerbi è stato in grado di irretire Haaland, come sembrano ricordarsi a vicenda i due in un simpatico siparietto al termine della gara dell’Etihad Stadium, terminata 0-0.

Questo il video: