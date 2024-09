Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Prime Video e Sky Sport per commentare lo 0-0 tra Manchester City e Inter all’Etihad Stadium, nella 1a giornata della nuova Champions League. Queste le sue parole:

PRIME VIDEO

“Sono stati bravi i ragazzi, hanno lavorato bene insieme. Sapevamo l’avversario che incontravamo e abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo fare male. Molto bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto qualcosa, ma abbiamo avuto occasioni con Darmian e Mkhitaryan dove potevamo essere più bravi. Dobbiamo andare avanti, dopo l’esordio in Champions a 3 giorni dal derby. Il calendario è questo e ci dobbiamo adattare”.

“Anche nell’ultima partita di campionato abbiamo fatto vedere che dobbiamo fare meglio negli ultimi 30 metri. Oggi non era facile, ma siamo una squadra tecnica. Oggi è la prima volta che non segniamo e anche questo sarà motivo di crescita. La rifinitura è importante e ci lavoriamo tanto. Cercheremo di lavorarla ancora di più”.

“Nel primo tempo Taremi poteva concludere, ma poteva è stato bravo. Manchester City e Real sono squadre forti perché ti danno sempre la sensazione di poter prendere gol, ma poi la sistemano. Taremi poteva tirare, ma è stato bravo a servire Carlos Augusto. Nel secondo tempo Darmian poteva calciare lui, ma ha detto che Barella gli ha chiamato la palla ed è stato bravo il difensore”.

“Il City non rimaneva a secco di gol in casa dal 2022? Mi sarebbe piaciuto portare a casa la vittoria, chè è dal 2018 che non perdono”.

SKY SPORT

“Abbiamo fatto un’ottima gara. I ragazzi sono stati giganteschi come avevo chiesto. Ottima partita contro una delle squadre migliori al mondo. Con personalità quando potevamo giocare e ci siamo difesi quando dovevamo, creando anche occasioni abbastanza limpide. Ci prendiamo il punto su un campo difficilissimo”.

“Guardiola dice che possiamo vincere la Champions? Secondo me loro sono fortissimi e se loro sono i migliori al mondo abbiamo fatto due gare equilibrate, dove a deciderla sono stati gli episodi. Stasera è finita pari”.

“Le scelte le ho fatte in base a quello che vedo. Non c’è turnover, tutti giocano bene e meritano di giocare. Poi l’allenatore deve fare delle scelte. Poi è normale che tutti vogliono giocare certe partite, ma ho 22 giocatori e più di 15 non posso farne giocare”.

“Il derby? Sarà un derby, sappiamo cosa significa per società e tifosi, strepitosi anche stasera. Ora dobbiamo recuperare qualche energia. Domani torneremo a Milano e cercheremo di prepararla in pochi giorni come per questa partita. Affronteremo una squadra di valore e cercheremo di preparare un’ottima gara”.