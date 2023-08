VIDEO – Sommer, esordio DIFFICILE: che ERRORE in uscita!

Primi minuti di Yann Sommer in maglia Inter abbastanza complicati per Yann Sommer, messo subito sottopressione dal Salisburgo in amichevole. Prima un fallo da rigore su Konate (poi sbagliato), poi un’uscita errata che ha regalato allo stesso giocatore degli austriaci la possibilità di depositare in rete a porta sguarnita.

Qui sotto il video della goffa uscita del portiere svizzero: