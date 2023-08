Salisburgo-Inter 3-4, la cronaca: tanti gol, ma difesa ballerina

Penultimo test dell’Inter prima dell’esordio in campionato contro il Monza. Alla Red Bull Arena, i nerazzurri affrontano il Salisburgo, campione d’Austria. Inzaghi dovrà fare a meno di Acerbi e Lautaro Martinez, rimasti in Italia per problema fisici. Esordio da titolare, invece, per il nuovo acquisto Yann Sommer.

La cronaca di Salisburgo-Inter

L’Inter batte il Salisburgo 3-4, al termine di una gara rocambolesca, con i padroni di casa che hanno sbagliato due calci di rigore, uno per tempo. I nerazzurri hanno rimesso in piedi la gara più volte, fino al gol decisivo di Sensi, arrivato all’ultimo minuto del tempo regolamentare. Le altre reti interiste sono state un autogol di Pavlovic, e i gol De Vrij e Correa.

Bene l’attacco, da rivedere, invece, la prestazione difensiva, anche se il terreno di gioco molto pesante a causa della pioggia ha giocato un ruolo decisivo.

90’+3 – Finisce la partita: Salisburgo-Inter 3-4.

90’+2 – Ultimo cambio nell’Inter: fuori Dimarco, dentro Stabile.

2 minuti di recupero

90′ – GOL DELL’INTER! Ha segnato Stefano Sensi! Gran palla in verticale di Asllani, che trova il numero 5 nerazzurro, molto freddo a battere Mantl, dopo un bel controllo di tacco.

87′ – Standing ovation per Lazaro, ex della gara.

87′ – Altri cambi nell’Inter: fuori Bastoni e Thuram, dentro Lazaro e Aleksandar Stankovic.

86′ – Annullato per fuorigioco il gol del 4-3 di Simic!

82′ – Altro cambio nell’Inter: fuori Correa, dentro Esposito.

72′ – Clamorosa occasione per l’Inter! Parata miracolosa di Mantl, su un inserimento in acrobazia di Frattesi. Sarebbe stato un gol fantastico.

71′ – Difesa ridisegnata: Darmian a destra, Bastoni centrale e Dimarco sul centro-sinistra.

70′ – Altri cambi nell’Inter: fuori De Vrij, Calhanoglu e Mkhitaryan, dentro Gosens, Asllani e Sensi.

69′ – IL SALISBURGO SBAGLIA ANCORA! Simic calcia a lato il rigore, sfiorando il palo, con Sommer che aveva intuito il lato.

68′ – Nuovo calcio di rigore per il Salisburgo! Fallo da ultimo uomo di Bisseck su Simic.

67′ – Ammonito Mkhitaryan per un fallo a centrocampo.

65′ – Ancora l’Inter pericolosa! Punizione tesa di Calahnoglu e Bastoni che di testa non trova il gol, con Mantl che respinge come può.

62′ – Primi cambi nell’Inter: fuori Darmian, Dumfries e Barella, dentro Bisseck, Cuadrado e Frattesi.

61′ – Occasione Inter! Tiro al volo di Mkhitaryan dal limite, su assist di Barella. La conclusione è centrale e Mantl alza in calcio d’angolo.

58′ – Ritmo della gara ora molto più basso, a causa anche di un terreno fradicio.

52′ – Continua a piovere. Condizioni del campo ai limiti dell’impraticabilità in questo momento

46′ – SUBITO NUOVO PAREGGIO DEL SALISBURGO! Ha segnato Baidoo! Punizione dalla trequarti e grave disattenzione di tutta la difesa, che permette il facile colpo di testa. Niente da fare per Sommer.

46′ – Inizia il secondo tempo.

Nessun cambio nell’Inter all’intervallo.

45’+1 – Finisce ora un primo tempo scoppiettante.

1 minuto di recupero.

43′ – NUOVO VANTAGGIO DELL’INTER! Ha segnato Joaquin Correa! L’argentino conferma i buoni segnali dati in questa amichevole e realizza di testa su un ottimo assist di sinistro di Dumfries.

35′ – PAREGGIO DEL SALISBURGO! Tap-in vincente di Konate dopo un rimpallo sugli sviluppi di calcio d’angolo

31′ – Continua a cadere una pioggia molto forte sulla Red Bulla Arena.

25′ – GOL DELL’INTER! Ha segnato Stefan De Vrij! Cross di Barella che è carambolato in area, dopo un tentativo di tacco di Bastoni. Bravo l’olandese a correggere in rete da pochi metri.

18′ – La risposta del Salisburgo è un docile tire di testa di Konate, parato con sicurezza da Sommer.

17′ – Clamoroso errore di Barella, lanciato da Dimarco a tu per tu contro Mantl. Il capitano dell’Inter però si fa ipnotizzare e calcia in faccia al portiere del Salisburgo.

11′ – Altra grande occasione per il Salisburgo. Conclusione al volo di Forson da dentro l’area di rigore, che sfiora il palo.

9′ – PAREGGIO DELL’INTER! Azione di Dimarco sulla sinistra, servito sulla sinistra, con il cross basso che provoca l’errore di Pavlovic, che infila la propria porta, nel tentativo di anticipare Thuram.

6′ – GOL DEL SALISBURGO! Segna proprio Konate dopo un’uscita un po’ troppo avventurosa di Sommer, che spalanca la porta all’attaccante.

6′ – ERRORE DAL DISCHETTO! Konate calcia malissimo, sparando alto sopra la traversa: si resta sullo 0-0.

5′ – Calcio di rigore per il Salisburgo: fallo netto di Sommer su Konate, che viene travolto in uscita bassa. L’azione nasce dopo una brutta palla persa in uscita da Mkhitaryan.

1′ – Inter pericolosa dopo 16 secondi: azione personale di Barella che trova Mkhitaryan al limite dell’area: conclusione di prima alta sopra la traversa.

1′ – Inizia la partita. Primo pallone dell’Inter.

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 19.

Le formazioni ufficiali