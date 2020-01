Hellas Verona Women-Inter Women 0-3: triplete per le nerazzurre

Una buona gara quella dell’Inter Women di Attilio Sorbi contro l’Hellas Verona Women. Le nerazzurre vincono il match per 3-0 e portano a casa i tre punti e la vittoria. A soli tre minuti dal fischio d’inizio, le nerazzurre segnano la prima rete del match con Tarenzi: cross di Alborghetti per Regina Baresi, il portiere avversario prima si fa trovare pronto, ma sulla conclusione di Tarenzi non può fare nulla.

La seconda rete arriva al 26′ con Beatrice Merlo con uno stop che controlla e mette in rete. La prima frazione di gioco si conclude sul 2-0 per la squadra di Sorbi. Il gol arriva al 25′ del secondo tempo con Gloria Marinelli stop di destro e tiro che mette in rete. La gara termina con un netto 3-0 che regala la prima vittoria del girone di ritorno delle nerazzurre.

