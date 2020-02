INTER WOMEN – Orgoglio nerazzurro, graffio di Regina, ma non basta: troppa Juventus

Troppa Juventus, ma il risultato non racconta bene questo derby d’Italia. Se nella partita d’andata si era avuta l’impressione di una netta superiorità di una delle due squadre sull’altra, nel match di domenica la sensazione è stata invece di una battaglia aperta a qualunque risultato, almeno per buona parte della gara.

La squadra di Sorbi, consapevole della differenza di tasso tecnico in campo, prova comunque a dire la sua con organizzazione e coraggio. Regina Baresi ci mette 5 minuti dal suo ingresso in campo per riaccendere la speranza che stava per svanire, ma nell’ultima mezz’ora di gioco la Beneamata alza bandiera bianca, prestando il fianco alle folate offensive dell’attacco bianconero, che non perdona.

LE FORMAZIONI