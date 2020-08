Inter Women – Ufficiale, la brasiliana Kathellen Sousa è una nuova giocatrice nerazzurra

Continua con grandi ambizioni in vista della prossima stagione il mercato dell’Inter Women che ha appena ufficializzato un nuovo acquisto. Si tratta della calciatrice Kathellen Sousa, difensore classe 1996 già nel giro della forte Nazionale Brasiliana. Dopo aver vestito la maglia del Football Club des Girondins de Bordeaux, l’Inter Women sarà il secondo club europeo per la Sousa che nel proprio curriculum può già vantare esperienze importanti che sicuramente torneranno utili nella nuova avventura in maglia nerazzurra.

Ecco la presentazione del club interista: “Sousa muove i primi passi nel mondo del calcio, giocando a futsal nella sua città natale São Vicente. All’età di diciotto anni si trasferisce negli Stati Uniti per giocare due stagioni con il Monroe College. Passa poi all’Università di Louisville e termina il percorso accademico e calcistico americano all’UCF Orlando. Nel 2018 firma il primo contratto professionistico in Francia, dove rimane per due stagioni vestendo la maglia del Bordeaux. Nel giugno del 2018 riceve la prima chiamata dalla Nazionale maggiore brasiliana, con cui disputa il Mondiale di Francia 2019”.

