Finalmente ci siamo: è arrivata l’ora del tanto atteso derby di Milano. Milan ed Inter si sfideranno oggi alle 15 a San Siro, in un match che determinerà non solo la supremazia cittadina, ma anche il futuro del campionato. Per analizzare più a fondo la gara, l’edizione odierna de La Gazzetta Sportiva approfondisce 4 possibili punti cruciali in cui la gara potrebbe prendere una piega piuttosto che un’altra. Eccoli qui di seguito.

