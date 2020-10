Accadde Oggi – 27 ottobre 1996: Inter-Parma 3-1, doppia incornata e i primi gol in Serie A di uno strepitoso Zamorano!

Tenacia, grinta, temperamento, passione. Queste sono solo alcune delle caratteristiche che possono rappresentare al meglio Ivan Zamorano, attaccante cileno che, sin dall’estate 1996, momento del suo approdo a Milano, è entrato indelebilmente nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri. Maglia sudata e coltello tra i denti, sempre, con un unico obiettivo: dare tutto quanto in suo possesso per l’Inter. Una storia fatta di grinta appunto, ma anche di gol.

Primi gol in Serie A con l’Inter, che Zamorano avrebbe messo a segno esattamente in questo stesso giorno di 24 anni fa. Era il 27 ottobre 1996 e andava in scena a S. Siro Inter-Parma, gara d’alta classifica e spettacolo, con formazioni piene zeppe di campioni. Basti pensare alle due punte: Hernan Crespo al centro dell’attacco per i ducali, e “Bam Bam” Zamorano a tenere sulle spalle l’Inter.

Sarebbe stato l’attaccante argentino a portare pronti-via, dopo poco più di un minuto, in vantaggio la formazione guidata da Carlo Ancelotti. Una superiorità, destinata a durare solamente una manciata di giri d’orologio: al minuto 5 infatti, sarà proprio Zamorano servito perfettamente da Paul Ince a siglare il pareggio di testa. Ci penserà poi Javier Zanetti, con un gran gol da fuori area di di esterno destro a uscire a raddoppiare.

Ma Zamorano è scatenato, ed è pronto a regalare un altro grande boato a tutti i tifosi presenti a S. Siro al minuto 54: punizione di Djorkaeff, Bam Bam si arrampica in cielo e insacca ancora di testa. Saranno le prime due reti in Serie A con l’Inter, alla fine se ne conteranno 41 in 149 presenze tra tutte le competizioni, tra le quali quella del momentaneo 1-0 contro la Lazio, nella trionfante finale di Coppa Uefa a Parigi.

