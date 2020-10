Accadde Oggi – 3 ottobre 2009: Inter-Udinese 2-1, un super gol di Sneijder fulmina Handanovic allo scadere!

Una campagna acquisti sontuosa e mirata, quella effettuata dall’Inter alle soglie della partenza della stagione 2009-2010. Al netto delle cessioni, arriveranno in nerazzurro Samuel Eto’o, Lucio, Thiago Motta e Diego Milito. Ultimo colpo, e di spessore e fondamentale rilevanza, Wesley Sneijder, annunciato ufficialmente il 26 agosto 2009, e già in campo, da assoluto protagonista, 3 giorni dopo nel derby stravinto contro il Milan.

Tecnica, personalità, visione di gioco, carisma: Sneijder impersonerà e rappresenterà il fulcro dell’Inter di Mourinho. Nonostante le prestazioni eccellenti, bisognerà però attendere il 3 ottobre 2006 per il primo gol in nerazzurro del fantasista olandese. Era la settima giornata del girone di andata della Serie A e si giocava Inter-Udinese. Una gara complessa, destinata a terminare in pareggio fino a 2 minuti dalla fine.

In vantaggio con un immenso Stankovic al minuto 22 i nerazzurri furono raggiunti solamente 5 minuti dopo da Di Natale. A due minuti dal termine, gara ancora ferma sull’1-1 e tutto apparecchiato per il gran finale: friulani a creare un paio di pericolosissime occasioni in contropiede, e l’Inter a spingere forsennatamente alla ricerca del vantaggio.

Un vantaggio che sarebbe arrivato proprio al minuto 47 della ripresa, dopo un paio di grosse occasioni sprecate e un fallo netto non sanzionato su Balotelli: stop di petto di Sneijder a raccogliere una palla vagante poco all’interno del vertice sinistro dell’area di rigore, controllo, e colpo da biliardo a battere Handanovic in diagonale. Gioia incontenibile, tripudio nerazzurro, esplosione di S. Siro e fondamentale vittoria dell’Inter: un piccolo anticipo della storia che sarebbe stata.

