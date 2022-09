Buon compleanno Julio Cesar! L’Acchiappasogni che ha portato l’Inter in cima al mondo

Quando tra i pali si ha il portiere più forte al mondo, non si ha paura. Per informazioni chiedere a Leo Messi che, esattamente come tutti i tifosi nerazzurri, avrà ancora impresso nella mente quel miracolo valso praticamente la finale di Champions League e la successiva conquista del titolo. Che Julio Cesar non sia stato un portiere qualunque lo si evince sia da tutto quanto conquistato in maglia nerazzurra, che dall'amore dei tifosi, che dall'attaccamento, quasi viscerale, dello stesso portiere ai colori dell’Inter.