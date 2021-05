Accadde Oggi – 4 maggio 1965, Liverpool piega Inter 3-1. Ma il ritorno sarà storia

I nerazzurri di Herrera si arrendono nell'andata dele semifinali di Coppa Campioni

Il Liverpool dopo appena tre giri d'orologio è già in vantaggio: Hunt è bravo e furbo a capitalizzare al massimo un'occasione nata quasi per caso, trovandosi col pallone a centro area dopo il liscio della difesa nerazzurra. Dopo sette minuti però è Sandrino Mazzola a pareggiare i conti con un destro forte e preciso che si insacca senza dare spazio all'estremo difensore dei Reds di poter anche solo accennare una risposta all'altezza dell'otto nerazzurro.

I padroni di casa prendono però il sopravvento e, dopo una splendida azione nata da una punizione al limite, mettono Callaghan nelle condizioni di riportarsi in vantaggio. La chiusura della gara arriva al 77esimo quando il Liverpool in contropiede chiudono i giochi con St. John. Una sconfitta pesante per gli uomini in nerazzurro che, però, da lì a poco sarebbero entrati nella leggenda con un ritorno da stropicciarsi gli occhi.