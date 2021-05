Son ha nostalgia di Eriksen: “Mi manca giocare con lui, è stato bello essere suo compagno”

I due ex compagni parlavano in campo lo stesso linguaggio

Se un campione come Son Heung-Min che da diversi anni gioca ad altissimi livelli con il Tottenham si sbilancia così tanto spendendo parole stupende per Christian Eriksen, significa che il trequartista danese ha lasciato evidentemente un gran ricordo dalle parti di Londra. Ad un anno e mezzo dal suo addio, che lo ha portato in maglia Inter a vincere da protagonista uno scudetto, l'ex calciatore degli Spurs ha lasciato un grosso vuoto che ancora non è stato colmato.