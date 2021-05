Ligabue: “Scudetto? Spero l’Inter possa aprire un ciclo. Inno? Si rischia la retorica”

Il cantautore italiano è anche noto per la rinomata fede nerazzurra

Intervistato nell'ambito dell’artista-day, organizzato dal Corriere della Sera e Radio Italia, il noto cantautore Luciano Ligabue ha rilasciato una lunga intervista. Famoso anche per il suo attaccamento ai colori dell'Inter, ha rivelato di aver rifiutato di scrivere le musiche per una trasmissione a tema nerazzurro. In merito allo scudetto appena conquistato dalla sua squadra del cuore, invece, il cantante ha espresso il suo desiderio per l'apertura di un ciclo vincente. A seguire le sue parole: