Dalla Germania – Il Bayern punta Hakimi: le parole del suo agente spaventano l’Inter

Il marocchino è stato fra i protagonisti della cavalcata scudetto

Con lo scudetto in cassaforte, per l'Inter iniziano i preparativi in vista della prossima stagione, quella che vedrà la formazione nerazzurra a caccia della seconda stella e del salto di qualità anche in ambito continentale. La sessione di mercato estiva, però, sarà ancora condizionata dalla necessità di tenere sotto controllo i conti, ragion per cui non ci saranno spese pazze ed ogni acquisto sarà controbilanciato da cessioni in grado di portare liquidità nelle casse del club.