Skriniar: “Sensazioni incredibili. Peccato non poter festeggiare con i tifosi”

Il difensore slovacco è stato fra i protagonisti della cavalcata

Non si placa la gioia scudetto in casa Inter , con l'ebrezza per il titolo conquistato matematicamente domenica scorsa ancora vivo nel cuore di tifosi e giocatori. Fra i baluardi che hanno guidato la formazione nerazzurra nella cavalcata trionfale di questa stagione anche Milan Skriniar , che ha espresso le sue emozioni dopo il campionato vinto ai microfoni del sito ufficiale della federazione slovacca.

Queste le sue parole: "Le prime sensazioni sono davvero incredibili. Sono molto contento per quello che siamo riusciti a fare, è merito di tutti. Ci abbiamo lavorato, anche se la stagione non è stata del tutto ottimale, con l'eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia".

Skriniar prosegue: "Dopo l'ultima partita Conte ci ha concesso un permesso per goderci il tempo libero con le famiglie, non ci aspettavamo di vincere già domenica ma eravamo proiettati sulla sfida con la Sampdoria di sabato prossimo. Non vedo l'ora di poter festeggiare con i miei compagni, dispiace solamente di non poterci godere questo momento insieme ai tifosi. È qualcosa di irreale, sicuramente il più grande successo della mia carriera fino ad ora. Forse ancora non me ne rendo conto, sono felice, è fantastico".