Steven Zhang è tornato da poco in Italia, dopo la lunga assenza nei mesi invernali, ed ha potuto festeggiare in Viale della Liberazione la conquista del suo primo scudetto da presidente dell’Inter. Una grande gioia per il numero uno del club, che domenica scorsa si è affacciato dalla sede sventolando un bandierone con i colori sociali della Beneamata.

Nella giornata di ieri, poi, il suo telefono è stato particolarmente caldo. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Zhang ha ricevuto messaggi e chiamate di complimenti dai principali esponenti del mondo calcistico nazionale ed internazionale. Si sono congratulati con lui il numero uno del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Figc Gabriele Gravina e quello della Lega A Paolo Dal Pino, attaccato solo un anno fa dallo stesso patron nerazzurro.

Importanti anche i colloqui con il presidente della Fifa Gianni Infantino e quello della Uefa Aleksander Ceferin, significativo dal punto di vista diplomatico, viste le tensioni passate fra le istituzioni di Nyon e le squadre che hanno aderito alla Superlega.

