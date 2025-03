Accordo in arrivo per il Mondiale per Club: quanto INCASSA l’Inter

Mancano ancora diversi mesi all’esordio ufficiale del nuovo Mondiale per Club, che vedrà tra le squadre partecipanti anche l’Inter di Simone Inzaghi. Una vetrina dal punto di vista sportivo, per confrontarsi con club da tutto il mondo, ma anche una grande occasione a livello economico.

In questo senso potrebbero arrrivare presto novità importanti. Infatti, come riportato da Calcio e Finanza, sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa tra la FIFA e l’ECA (l’Associazione dei Club Europei), per quanto riguarda il bonus di partecipazione al Mondiale per Club.

La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 15-18 milioni di euro, nettamente inferiore ai 50 milioni preventivati. Tenendo conto di questo possibile gettone di presenza, in caso di accesso alla fase a eliminazione diretta, l’Inter potrebbe arrivare a incassare una cifra intorno ai 25 milioni di euro.