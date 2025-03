Esame Napoli-Inter per Martinez: sarà una DOPPIA prima volta

Dopo settimane di duello a distanza, Napoli e Inter sono pronte finalmente ad affrontarsi per la seconda volta in stagione, nel big match dello stadio Maradona, valido per la 27a giornata del campionato di Serie A. Una gara fondamentale per i nerazzurri e un esame importante per Josep Martinez.

Lo spagnolo è diventato titolare da una settimana, dopo l’infortunio di Sommer. Contro Genoa e Lazio ha mantenuto la porta inviolata, così come era accaduto in Coppa Italia con l’Udinese, all’esordio assoluto. Tuttavia, oggi si troverà di fronte a una doppia novità.

La sfida contro il Napoli, infatti, sarà la sua prima volta in maglia Inter lontano da San Siro e la prima volta in uno scontro diretto di Serie A. Due novità non da poco, che rendono la gara di oggi un test rilevante per Martinez. Anche in ottica futura, come sottolinea il Corriere dello Sport, visto l’investimento da 13 milioni fatto in estate come possibile erede di Sommer.