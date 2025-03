Inzaghi, idea a SORPRESA per Napoli-Inter: pronta la novità

Mancano ormai poche ore a Napoli-Inter, big match dello stadio Maradona, che potrebbe avere risvolti molto importanti anche per quanto riguarda la lotta Scudetto. I nerazzurri recuperano Thuram per la sfida, ma dovranno comunque fare i conti con alcune defezioni importanti.

Oltre a Sommer, infatti, Inzaghi deve fare i conti anche con l’assenza di ben 3 esterni su 5, come ribadito anche ieri in conferenza stampa. Per ovviare a questa carenza, pertanto, il tecnico starebbe valutando alcune idee un po’ a sorpresa.

Lo scrive il Corriere dello Sport, che evidenzia come Bisseck potrebbe partire dal primo minuto al posto di Pavard. Una scelta che sarebbe dovuta alla capacità del francese di adattarsi meglio di altri proprio al ruolo di laterale a tutta fascia. Pertanto, la soluzione inedita sarebbe quella di preservarlo per poi inserirlo a gara in corsa, per dare un po’ di riposo agli esterni. D’altronde i cambi sulle fasce a gara in corso, sono da sempre una costante di Inzaghi.

Infine, come evidenziato anche dallo stesso allenatore, non è da escludere anche un cambio di sistema tattico, come già visto nel secondo tempo della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, quando l’Inter è passata al 4-4-2.