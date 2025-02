Le 6 NOTIZIE che devi sapere dal bilancio semestrale dell’Inter

Quest’oggi l‘Inter ha diffuso ufficialmente i risultati economico-finanziari ottenuti nel corso del primo semestre della stagione 2024/2025. Oltre alla ricapitalizzazione da 52 milioni di euro da parte di Oaktree, spiccano in particolare le entrate previste dal club nerazzurro tra contratti di sponsorizzazione, incassi da Serie A e Champions League.

Per questa ragione vi riassumiamo in sei punti le notizie più importanti emerse dal bilancio semestrale dell’Inter.

1) Nel primo semestre del 2024, l’Inter ha registrato ricavi per 50,2 milioni di euro, con un incremento dell’18,2% rispetto ai 42,4 milioni dell’anno precedente. Un aumento che riflette una gestione attenta e una solida performance economica, anche grazie a un utile netto che è salito del 33,4%, raggiungendo 16,5 milioni. Quest’ultimo risultato conferma la crescita proficua del club, che ha dimostrato di saper coniugare strategie finanziarie efficaci e un impegno continuo sul fronte sportivo.

Un altro dato significativo è il flusso di cassa operativo positivo di 24,2 milioni di euro, in netta controtendenza rispetto ai -14,8 milioni del 2023, evidenziando un miglioramento nella gestione delle risorse finanziarie. A livello di posizione finanziaria netta, l’Inter ha ridotto il suo debito, migliorando di 14,6 milioni di euro, passando da -357,5 milioni a -342,9 milioni rispetto ai mesi precedenti.

2) Il settore delle sponsorizzazioni e dei media continua a rappresentare una delle principali voci di reddito per il club. Per la stagione 2024/25, l’Inter ha già contrattualizzato sponsorizzazioni per 99 milioni di euro, segnando un aumento di 21 milioni rispetto alla stagione precedente. Tra le novità, spiccano i contratti con Betsson come main sponsor, Gate Information come sleeve partner, e Qatar Airways per il training kit.

Inoltre, il rinnovo con Nike fino al 2030/31 ha visto un aumento del 70% rispetto all’accordo precedente, un segnale importante del forte appeal del club a livello globale. Per quanto riguarda i diritti TV, l‘Inter ha consolidato la sua posizione anche sul fronte televisivo, con un nuovo accordo per i diritti Serie A che garantisce circa 900 milioni di euro annui, sebbene registri una leggera flessione rispetto al ciclo precedente (-2,9%). Tuttavia, i diritti UEFA per la Champions League vedono un incremento, con l’Inter che si è già garantita 90 milioni di euro per la stagione 2024/25, con un +22% rispetto al ciclo precedente.

3) Sul fronte della gestione del debito, il club nerazzurro ha dimostrato una buona capacità. Il rapporto di copertura del debito (DSCR) è solido, con una proiezione 2025 che mostra un valore di 7,64, migliorando ulteriormente la posizione finanziaria del club.

4) Sul campo, si evidenzia come l’Inter continui a raccogliere successi, occupando la prima posizione in Serie A dopo 26 giornate. In Champions League, i nerazzurri sono già qualificati agli ottavi di finale, dove affronteranno il Feyenoord, mentre in Coppa Italia hanno raggiunto le semifinali, dove sfideranno il Milan. La squadra ha inoltre raggiunto la finale della Supercoppa Italiana a gennaio 2025, anche se non è riuscita a conquistare il trofeo. La media di spettatori, con circa 70.000 tifosi a partita, conferma l’enorme supporto da parte del pubblico.

5) Sul fronte del mercato, l’Inter ha effettuato alcuni acquisti importanti dalla scorsa estate ad oggi, tra cui Zielinski, Taremi, Martinez e Zalewski (in prestito), e ha ceduto Agoumé al Siviglia, Buchanan e Palacios (entrambi in prestito). La ricapitalizzazione del club ha visto un iniezione di 52 milioni di euro da parte di Oaktree tramite Grand Tower, che rafforza la solidità economica della società.

6) La dirigenza dell’Inter ha visto alcuni cambiamenti significativi. Alessandro Antonello ha lasciato il club a febbraio 2025, mentre Giuseppe Marotta è diventato l’unico CEO, consolidando la sua posizione al vertice del club. Inoltre, Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer, è stato nominato membro del CdA, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame tra sport e media.