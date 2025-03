Zielinski JOLLY Scudetto: perché può essere decisivo con il Napoli

Piotr Zielinski è uno dei grandi ex della sfida Scudetto tra Napoli-Inter, in scena oggi alle 18. Il polacco è sbarcato in nerazzurro quest’estate e quella di oggi sarà la sua prima volta allo stadio Maradona da ex. Un appuntamento speciale, che però vivrà, almeno inizialmente, dalla panchina.

Inzaghi, infatti, sceglierà il suo terzetto di fedelissimi dal 1′; ma questo non vuol dire che Zielinski non possa comunque avere un ruolo importante. Al contrario, come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe essere un jolly fondamentale per il tecnico.

In primis perché il polacco sta alzando sempre di più i giri del motore, come visto in Coppa Italia. A fare la differenza, però, potrebbe essere l’aspetto motivazionale. Come sottolinea il quotidiano romano, infatti, Zielinski ha lasciato il Napoli per puntare allo Scudetto con l’Inter e ora vuole vincerlo a tutti i costi, per dimostrare di aver fatto la scelta giusta in estate.