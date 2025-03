Caso bestemmia, clamoroso: Lautaro denunciato da tifosi Juve

Continua a far discutere il caso legato alla presunta bestemmia di Lautaro Martinez, arrivata al termine di Juventus-Inter. Il capitano nerazzurro inizialmente non è stato squalificato per la mancanza dell’audio che confermasse l’improperio. Tuttavia, l’indagine della Procura Federale, che avrebbe portato al ritrovamento dello stesso.

Il rischio squalifica dovrebbe essere scongiurato, se l’argentino dovesse scegliere, come probabile, la via del patteggiamento, che porterà a una multa nei suoi confronti. A raccontare un nuovo retroscena sulla vicenda, però, è stata La Gazzetta dello Sport.

Infatti, questa vicenda avrebbe preso una piega diversa rispetto al passato. Non ci sono precedenti di un’indagine su casi simili. Perché ciò è avvenuto con Lautaro? Secondo il quotidiano, l’indagine sembrerebbe essere partita per via di una denuncia da parte di un gruppo di tifosi juventini. Un gesto che avrebbe costreto la Procura Federale ad aprire un procedimento in merito.