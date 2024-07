Accordo UFFICIALE tra Oaktree e Mbappé: il comunicato

La trattativa era già stata anticipata negli scorsi giorni, ma ora è arrivata l’ufficialità: Oaktree ha ceduto il Caen all’Interconnected Ventures, fondo di investimento di Kylian Mbappé. Lo ha annunciato il club francese con un comunicato sul proprio sito:

“Interconnected Ventures è orgogliosa di annunciare un progetto di acquisizione, attraverso la sua entità di investimento Coalition Capital, delle quote detenute dai fondi gestiti da Oaktree Capital Management nel Stade Malherbe Caen. Le parti si impegnano ora a seguire il processo di approvazione con le autorità competenti. PAC Invest, la società di investimento di Pierre-Antoine Capton, rimane azionista del club e diventa così il partner di Coalition Capital”, si legge nel comunicato.

“Questa transazione segna una tappa significativa nello sviluppo strategico del club e rafforza la sua naturale ambizione di mantenersi tra le squadre storiche del calcio francese. Negli ultimi 4 anni, Oaktree e Pierre-Antoine Capton, in collaborazione con tutto il team dirigente del club, hanno condotto un progetto di rilancio del club che ha permesso di assicurare la gestione finanziaria, di promuovere i giovani giocatori e di consolidare la base regionale del club e i suoi legami con gli attori locali. Pierre-Antoine Capton desidera ringraziare Oaktree Capital per il suo contributo e la sua presenza durante gli anni difficili del club. Inoltre, Oaktree e Pierre-Antoine Capton desiderano ringraziare Olivier Pickeu per il suo impegno”.

Ziad Hammoud, CEO di Interconnected Ventures (la società fondata da Mbappé), ha commentato: “In qualità di principale investitore in questo progetto, siamo molto entusiasti di continuare lo sviluppo dello Stade Malherbe Caen, insieme a PAC Invest. La nostra visione comune con il club, di eccellenza sportiva e impegno comunitario, è al centro del nostro approccio. Siamo determinati a creare un ambiente in cui i giovani talenti possano prosperare e in cui il club possa difendere con forza e ambizione la sua identità”.

Mbappé dovrebbe investire circa 15 milioni di euro, come riportato ieri da La Gazzetta dello Sport, per acquistare l’80% delle quote del club di Ligue 2. Per Oaktree ora rimane solo l’Inter nel mondo del calcio.