Addio Carboni: ecco perché ha detto sì al Marsiglia

Valentin Carboni è ormai a un passo dall’addio all’Inter per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto all’Olympique Marsiglia, per una trattativa dal potenziale valore di 40 milioni di euro. I nerazzurri, peraltro, hanno anche ottenuto un’opzione per mantenere il controllo del suo cartellino.

Questo perché c’è grande fiducia nel talento argentino, con la speranza che l’esperienza in Francia sotto la guida di Roberto De Zerbi possa fa sbocciare le sue enormi potenzialità. E proprio l’ex tecnico del Brighton sembra essere uno dei motivi dietro il sì del giocatore.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la volontà del tecnico è di affidargli le chiavi dell’attacco del Marsiglia, schierandolo da trequartista e provando a sfruttare tutte le sue qualità. Un attestato di stima non indifferente per un ragazzo che deve ancora compiere 20 anni.