CLAMOROSO Suning, ritorno improvviso: 80 milioni per il club

La famiglia Zhang, dopo aver perso lo scorso maggio il controllo dell’Inter in favore di Oaktree, potrebbe tornare clamorosamente nel mondo del calcio a distanza di poche settimane. A rivelarlo è stato il diario portoghese zerozero, il quale ha riportato i dettagli del nuovo possibile accordo.

Il gruppo Suning, infatti, starebbe per investire ben 80 milioni di euro per acquisire le quote del Portimonense Sporting Clube, società che milita nella massima serie portoghese con sede a Portimao, nell’Algarve.

L’accordo, secondo a queste indiscrezioni, prevede anche l’acquisto del complesso sportivo dell’Autodromo di Portimao, centro di allenamento della formazione Under 23. Entro il 2025 dovrebbe essere completato il passaggio di proprietà nelle mani della famiglia cinese, pronta a tornare nel mondo del calcio dopo l’avventura all’Inter.