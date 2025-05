Acerbi torna in Nazionale, UFFICIALE: tutti i convocati

Questo pomeriggio è stata annunciata ufficialmente la lista dei 27 calciatori che prenderanno parte ai due match della Nazionale Italiana contro Norvegia e Moldavia. Le due gare inaugurali del girone di qualificazione al Mondiale sono di grande importanza, soprattutto a causa della mancata partecipazione degli Azzurri nelle ultime due edizioni.

Per sventare la minaccia numero uno rappresentata dal norvegese Haaland, il ct Luciano Spalletti ha deciso di richiamare in Nazionale l’interista Francesco Acerbi. Insieme al difensore, dal club nerazzurro sono stati convocati anche Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi. Gli interisti, così come Donnarumma, si uniranno al gruppo il prossimo lunedì 2 giugno dopo aver disputato la finale di Champions League.

L’elenco dei convocati dell’Italia:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Federico Gatti (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham), Davide Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).