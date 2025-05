Come anticipato nei giorni scorsi, l’Inter ha scelto ufficialmente la terza divisa di questa stagione per scendere in campo nella finale di Champions League di sabato 31 maggio contro il Psg.

Da calendario, infatti, la squadra considerata in casa – solamente sulla carta – sarà quella di Luis Enrique, la quale potrà quindi utilizzare la prima divisa. L’Inter, in quanto formazione ‘ospite’, ha dunque forzatamente dovuto rinunciare ai colori nerazzurri della prima maglia, decidendo di sfoggiare il giallo della terza divisa.

Questa la maglia che sarà indossata dai calciatori dell’Inter: