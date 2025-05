PSG-Inter a San Siro: biglietti e come vederla

Manca sempre meno all’ultimo atto di questa Champions League con PSG-Inter che è la super finale, molto attesa da entrambe le tifoserie. Visto che naturalmente non tutti i sostenitori nerazzurri hanno avuto la possibilità di acquistare un biglietto per vedere dal vivo la partita all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, sarà allestito un maxi-schermo a San Siro.

L’Inter ha reso noto le modalità di vendita dei biglietti per accedere allo stadio Meazza e vedere con tutti gli altri tifosi nerazzurri questa finale di Champions League. La prima fase di vendita sarà dedicata soltanto agli abbonati e ai membri degli Inter Club che hanno ricevuto il codice: prenderà il via alle ore 12 di martedì 27 maggio e durerà fino alla mezzanotte.

Il giorno seguente, mercoledì 28 maggio alle ore 12 aprirà invece la fase di vendita libera per tutti gli altri tifosi, fino ad esaurimento posti. Per acquistare al prezzo di 10 euro un tagliando basterà collegarsi sul sito di Vivaticket. L’Inter informa però che, qualunque sia il risultato, alla fine della gara bisognerà lasciare l’impianto e non si potrà quindi restare a lungo all’interno.