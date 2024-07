Acerbi continua il recupero: ecco quando tornerà a disposizione

Costretto a saltare gli Europei a causa di un infortunio, con tanto di operazione, Francesco Acerbi è al lavoro ad Appiano Gentile per tornare a piena disposizione di Simone Inzaghi prima dell’inizio del campionato di Serie A.

Come riferito dal Corriere dello Sport, non dovrebbe mancare molto. Il centrale nerazzurro continua a perfezionare il suo percorso di recupero, allenandosi a parte. Tra pochi giorni, però, dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, rendendosi arruolabile da Inzaghi per gli ultimi test amichevoli dell’estate interista.