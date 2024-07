Inter-Pergolettese: tanti promossi, ma c’è una bocciatura

Il secondo test amichevole dell’Inter, contro la Pergolettese, ha visto Inzaghi schierare ancora una volta una rosa sperimentale, sebbene con alcune novità importanti, come il rientro di Asllani e la novità Zielinski in mezzo al campo. La certezza, però, come sottolineato dai giornali, sembra essere una: Taremi e il fiuto per il gol.

L’iraniano è andato ancora a segno e continua a convincere tutti, Inzaghi in primis, come scritto da La Gazzetta dello Sport. Bene anche l’altro nuovo arrivato Zielinski, come sottolinea il Corriere dello Sport: nonostante i pochi allenamenti, il polacco è stato in grado di dare qualità e ha mostrato un buon feeling con i compagni.

Poi c’è chi non ha convinto o chi ha proprio deluso. Come Correa, che Tuttosport boccia in modo netto. La prima uscita con il Lugano aveva illuso e contro la Pergolettese si è rivisto il Tucu che tanto male ha fatto in maglia nerazzurra e al Marsiglia: tanti errori e anche qualche leziosismo inutile. Il suo addio è inevitabile e di certo la prestazione di ieri non ha aggiunto dei rimpianti.