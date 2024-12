Addio Arnautovic, Di Marzio: “Cosa farà l’Inter sul mercato”

Il 2024 dell’Inter si è concluso con la convincente vittoria in casa del Cagliari, che ha confermato l’ottimo momento di forma dei nerazzurri. Quando gli uomini di Inzaghi torneranno in campo, contro l’Atalanta in Supercoppa, sarà già iniziata la sessione invernale di calciomercato, con la dirigenza interista che sembra avere le idee molto chiare.

Come riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, l’Inter sembra essere intenzionata a non fare nulla in entrata. Questo perché, come ribadito più volte anche da Marotta, c’è la convinzione che la rosa sia coperta in ogni ruolo.

Anzi, secondo l’esperto di mercato il club avrebbe fatto capire con anche in caso di addio di Arnautovic, molto richiesto sul mercato, non ci sarebbe bisogno di sostituirlo. Questo perché in rosa ci sarebbe già Correa, che starebbe facendo sufficientemente bene.