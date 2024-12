Retroscena Bastoni sul gol: “Ecco cosa volevo fare davvero”

Autore del gol che ha sbloccato Cagliari-Inter nella ripresa, Alessandro Bastoni ha commentato il suo colpo di testa vincente, raccontando un retroscena ai microfoni di DAZN. Il difensore nerazzurro, poi, si è soffermato sulla prestazione nerazzurra e sul momento di forma più in generale.

Queste le sue parole:

RETROSCENA GOL – “Il gol? Non l’ho neanche guardata la porta, volevo metterla in mezzo. Mi è andata bene questa volta”.

PRESTAZIONE – “Sapevamo delle difficoltà da incontrare. Sono molti fisici e giocano tanto sui duelli sulle palle lunghe. Se non hai la stessa cattiveria loro possono metterti in difficoltà. Nel primo tempo hanno tenuto il ritmo, ma negli spogliatoi il mister ci ha detto che non avrebbero retto. Abbiamo fatto un grande step di maturità perché anche contro il Como siamo andati all’intervallo sullo 0-0 e non abbiamo mai perso le distanze”.

CAMBIO DI PASSO – “Penso che dalla partita con la Juve c’è stato uno switch perché dovevamo cambiare qualcosa. Forse non c’era la concentrazione e la voglia di portare a casa le partite come lo scorso anno. Abbiamo fatto un passo in avanti importante, perché dovevamo migliorare. Poi Atalanta e Napoli stanno facendo un grande campionato e dobbiamo rimanere concentrati perché loro sfrutteranno ogni nostro passo falso”.