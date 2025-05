Addio Inzaghi, l’annuncio UFFICIALE di Marotta

Negli ultimi giorni si è molto discusso di Simone Inzaghi e del suo futuro all’Inter viste le diverse offerte che ha ricevuto dall’estero, in particolar modo dall’Arabia Saudita. L’allenatore piacentino ha però voluto naturalmente rimandare ogni discorso al post finale di Champions League, come confermato nella sua conferenza stampa odierna.

Ad anticiparlo in questo media-day ci aveva pensato anche il presidente Beppe Marotta che ha confermato l’intenzione di volere continuare con questa medesima guida tecnica: “Sono ottimista, adesso però la priorità è la Champions. Poi parleremo, il ciclo non è finito”.

Il numero uno dell’Inter si è quindi detto ottimista di poter proseguire il rapporto con Inzaghi e lo ha fatto in maniera ufficiale davanti a tutta la stampa. Tuttavia, per conoscere in via definitiva la decisione della società e dell’allenatore in vista della prossima stagione bisognerà attendere ancora qualche giorno, dopo la sfida col PSG.