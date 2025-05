Lautaro e il recupero per il PSG: Inzaghi teme una cosa

Mancano quattro giorni alla finale di Champions League contro il PSG in programma sabato a Monaco di Baviera e la speranza di Simone Inzaghi e dello staff medico nerazzurro è quella di riuscire ad avere tutta la sua rosa in salute e a disposizione per questo attesissimo match contro gli avversari parigini allenati da Luis Enrique.

Nel corso della conferenza stampa odierna, Inzaghi ha spiegato che Lautaro Martinez ha recuperato: “Sta bene, era già disponibile per Como, farà una settimana normale. Ho deciso di aspettare il suo rientro perché la partita si era messa bene sul campo, sia lui che Frattesi mi avevano dato il 100% di disponibilità ma la partita stava andando bene e non ho voluto rischiarli”.

Il timore del tecnico nerazzurro è però legato ad altre situazioni di potenziali giocatori in campo in finale, ovvero Benjamin Pavard e Piotr Zielinski che devono ancora guarire del tutto dai rispettivi infortuni: “Da oggi comincia la nostra settimana per l’appuntamento di sabato. C’è fiducia in Pavard e Zielinski che non erano disponibili a Como, le sensazioni cambiano giorno per giorno”.