Social – Il commovente addio di Vanheusden allo Standard Liegi

Pietro Magnani

Zinho Vanhesuden torna a casa. Eppure, per tornare all'Inter, deve lasciare un'altra casa, quella dello Standard Liegi, club della sua città e per il quale tifa sin da bambino. Il riscatto dei nerazzurri, che probabilmente lo gireranno poi in prestito sempre in Serie A, lo ha strappato alle sue radici, spalancandogli però le porte di un futuro radioso, come detto dallo stesso difensore.

Vanhesuden infatti ha dedicato un lungo post sul proprio profilo Instagram allo Standard Liegi, di cui era anche capitano nonostante la giovanissima età, ribadendo il proprio amore per i colori e per i tifosi: "Provo sensazioni contrastanti mentre scrivo queste parole. Sono triste perché non giocherò più con voi nella prossima stagione, ma sono comunque fiero d'essere stato il vostro capitano. Dopo tre stagioni meravigliose ho capito che era il momento di aprire una nuova tappa nella mia carriera. Le mie ambizioni sono talmente grandi che voglio provare a raggiungere il massimo e credo sia il momento adatto per provarci".

"Ci tengo comunque a ringraziarvi per tutto l'affetto, il sostegno e la forza che mi avete donato. Da bambino guardavo le vostre partite dalla tribuna, per poi scendere in campo e diventare addirittura il vostro capitano. Non potrò mai spiegare cosa ha significato per me. Vi amo e amo lo Standard. Tutti quelli che lavorano qui, allenatori, dirigenti, giocatori e tifosi... Sarete sempre nel mio cuore. A presto, Zinho".