Ai Globe Soccer Awards fa festa anche l’Inter: premio ufficiale

C’è stato spazio anche per l’Inter sul palco della 15esima edizione dei Globe Soccer Awards. Nella cerimonia di premiazione andata in scena nella serata di venerdì 27 dicembre a Dubai, è stato assegnato un premio per un interista che si è particolarmente distinto nel corso dell’ultimo anno.

E’ stato infatti Piero Ausilio ad aggiudicarsi il titolo di ‘miglior direttore sportivo dell’anno’ per quanto riguarda il 2024. Un riconoscimento che riempie di orgoglio il ds e tutto il club nerazzurro per il lavoro svolto negli ultimi mesi. A votarlo sono stati i tifosi di tutto il Mondo che hanno potuto votare attraverso i canali ufficiali di Globe Soccer, scegliendo tra una rosa di candidati selezionati da una prestigiosa giuria di ex calciatori e addetti ai lavori, come dirigenti e giornalisti.