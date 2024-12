Cagliari per svoltare: Lautaro torna dove tutto ebbe inizio

Era ancora una delle prime versioni italiane di Lautaro Martinez, quella che il 29 settembre 2018 realizzava il primo dei suoi 135 gol in maglia nerazzurra. Un colpo di testa imponente, su assist di Dalbert, che superava Andreolli e Klavan. Fu l’inizio della leggenda del Toro di Bahia Blanca, un calciatore che negli anni si è conquistato il ruolo di leader dell’Inter, con la fascia da capitano come simbolo di un percorso fatto di gol decisivi, personalità e prestazioni di livello.

Lautaro e il Cagliari sembrano avere un legame speciale: forse per il ricordo del primo gol da interista, o più semplicemente per la capacità del capitano nerazzurro di segnare con continuità contro la formazione sarda. Lo spera anche Simone Inzaghi, sempre fiducioso del suo attaccante. Tuttavia, è evidente che i gol dell’argentino manchino, sia all’Inter ma soprattutto a lui stesso. L’ultimo sigillo risale al 3 novembre contro il Venezia, e sebbene l’argentino abbia segnato meno rispetto al passato, il suo contributo è stato comunque decisivo nei momenti chiave della stagione.

La partita contro il Como ha però acceso qualche campanello d’allarme: il numero 10 è apparso spento e poco incisivo. Chissà che l’aria di mare e il ritorno alla sfida contro il Cagliari – sua vittima preferita con 9 gol in questa Serie A, seconda solo ai 10 segnati contro la Salernitana – non possano restituirgli brillantezza. La statistica gioca a suo favore: quando parte titolare contro i sardi, come ricordato da Tuttosport, il Toro ha quasi sempre lasciato il segno.

Stasera guiderà ancora l’attacco dell’Inter al fianco di Thuram, con l’obiettivo di mantenere viva la tradizione e ritrovare la via del gol, in un momento cruciale per la sua stagione e quella della squadra. Il prossimo appuntamento di rilievo è infatti la Supercoppa Italiana, trofeo che il club nerazzurro, sotto la guida di Inzaghi, ha sempre rappresentato un trampolino verso nuovi successi.

L’anno scorso, fu proprio Lautaro a firmare il gol decisivo in finale contro il Napoli. Ripetere l’impresa sarebbe il regalo perfetto per il capitano nerazzurro, ma tutto passa dalla sfida di oggi. Tornare a segnare contro il Cagliari potrebbe essere la scintilla giusta per riaccendere il l’argentino e proiettarlo verso nuovi trionfi.